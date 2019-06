Cyberpunk 2077: CD Projekt spiega quando sarà mostrato il primo gameplay su console

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, il Global Community Lead di CD Projekt Marcin Momot ha ribadito che la demo E3 2019 di Cyberpunk 2077 girava su PC e svelato quando potremo ammirare le prime scene di gameplay tratte dalle versioni PS4 e Xbox One della sua attesissima avventura sci-fi a mondo aperto.

Rispondendo alle domande postegli dagli appassionati del nuovo kolossal ruolistico della casa di sviluppo polacca conosciuta in tutto il mondo per la serie di The Witcher, Momot ha spiegato che il primo filmato di gioco tratto dalla versione console di Cyberpunk 2077 "sarà mostrato a ridosso dell'uscita".

Come svelato da Keanu Reeves sul palco della conferenza E3 di Microsoft, il lancio del titolo è previsto per il 16 aprile del 2020. Non sappiamo, perciò, se dietro alla decisione di non mostrare il gameplay di Cyberpunk 2077 su PS4 o Xbox One sia dovuto o meno alla volontà di CD Projekt di concentrarsi sullo sviluppo per rispettarne le tempistiche di lancio o se, al contrario, sia legato a un qualche tipo di accordo con Microsoft, Sony o, soprattutto, Nvidia, come suggerito dalla partnership che porterà Cyberpunk 2077 a supportare il Ray Tracing al lancio.

In ogni caso, non ci vorrà molto tempo prima di reindossare la giacca di V (possibilmente senza spendere 400 dollari!) per andare a caccia di avventure (e di problemi) tra i fumosi vicoli dei bassifondi di Night City: la demo a porte chiuse ammirata da una ristretta cerchia di giornalisti durante l'E3 losangelino, infatti, verrà mostrata per intero in occasione del PAX West di Seattle, atteso tra il 30 agosto e il 2 settembre.