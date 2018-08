Cyberpunk 2077: CD Projekt sta valutando se inserire la totale distruttibilità ambientale

CD Projekt RED ha finalmente mostrato al pubblico la demo gameplay di Cyberpunk 2077, il nuovo GDR Sci-Fi in prima persona sui cui la software house sta concentrando i propri sforzi dopo la conclusione della trilogia di The Witcher.

Uno degli aspetti che più hanno impressionato duranta la visione del video gameplay mostrato, è stata di certo la distruttibilità ambientale che il gioco sembra poter presentare.

"Allora, stiamo cercando di spingere l'interattività del mondo aggiungendo dettagli dal punto di vista della fisica", ha detto a tal riguardo il level designer Miles Tost durante un'intervista a IGN.com. "Il gioco è altamente basato sulla fisica, ha una grande distruttibilità. Lo potete notare nella demo, quando sparate alle colonne e queste iniziano a sgretolarsi. Questo è fatto tutto per dare più peso al mondo. Per riuscire a dare vita alla nostra visione di ciò che è davvero una versione dark del futuro".



Ma riuscirà Cyberpunk 2077, al netto del suo comparto grafico e di altri aspetti tecnici, ad adottare una distruttibilità ambientale totale? Questo il commento di Tost:



"Ogni piattaforma può disporre solo di una limitata potenza. Se ci pensi da sviluppatore, come vuoi sfruttare questa potenza? Vuoi più NPC? Vuoi degli spazi più ampi? O vuoi che gli ambienti siano maggiormente distruttibili? Vuoi una migliore illuminazione, o una IA più avanzata?".

Si dovrà quindi trovare un equilibrio fra tutti questi fattori, ma CD Projekt ha comunque affermato di star cercando di implementare una distruttibilità ambientale che sia totale. Una scelta che, dovesse essere attuata, andrebbe con ogni probabilità a controbilanciare la rinuncia su altri fronti del comparto tecnico del gioco, come si evince dalle dichiarazioni di Tost. Certamente un arduo compito, che metterà a dura prova le abilità della software house polacca.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One. Al momento il gioco non dispone di una data di lancio.