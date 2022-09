Cyberpunk 2077: CD Projekt svela l'espansione Phantom Liberty e l'Edgerunners Update

Nella cornice dell'atteso Night City Wire di settembre su Cyberpunk 2077, CD Projekt ha dato modo ai fan del kolossal sci-fi di aprire una finestra sul futuro e scoprire quali sorprese attendono V da qui ai prossimi mesi.

In apertura del Night City Wire, gli sviluppatori della software house polacca conosciuta in tutto il mondo per i videogiochi legati all'IP di The Witcher si sono riallacciati alle anticipazioni degli scorsi mesi per darci modo di orientarci tra i contenuti in arrivo nella nuova Roadmap di CP2077.

La prima sorpresa offertaci da CD Projekt riguarda il lancio odierno di un update gratuito di Cyberpunk 2077 con tanti contenuti legati alla serie Netflix Cyberpunk Edgerunners. L'altro grande annuncio del Night City Wire riguarda Phantom Liberty, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077. Dalle prime informazioni condivise dagli sviluppatori apprendiamo che il DLC ci porterà a esplorare una regione inedita e affrontare delle nuove sfide insieme a Johnny Silverhand e Keanu Reeves, come confermato dallo stesso attore hollywoodiano nel corso dell'evento. Il DLC è previsto al lancio nel 2023 su PC, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Cosa ne pensate di questi annunci? Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere il vostro parere al riguardo con il resto della community. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento su hacking e IA di Cyberpunk 2077 nella realtà.