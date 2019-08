Cyberpunk 2077: CD Projekt svela un trucco utilizzato per migliorare la grafica

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue parole sulla grandezza della mappa di Cyberpunk 2077, il produttore di CD Projekt RED Richard Borzymowski ha svelato un trucco impiegato dagli autori polacchi per migliorare la grafica di Cyberpunk 2077 e l'aspetto generale di Night City.

Ai microfoni di USGamer, Borzymowski ha confermato l'impegno di CD Projekt nel donare unicità e carattere a ogni singolo grattacielo e vicolo della megalopoli di Cyberpunk 2077: per riuscire in quest'impresa, gli autori della software house artefice del successo di The Witcher 3 hanno dovuto adottare dei particolari stratagemmi grafici.

Come spiega lo stesso produttore di CD Projekt, infatti, "al fine di massimizzare la qualità visiva che vuoi ottenere, sei sostanzialmente costretto a caricare tutti gli asset grafici che ti ritrovi ad ammirare a schermo ma anche quelli che non sono visualizzati direttamente. Se vuoi caricare tutto, raggiungeresti una qualità grafica inferiore, e così abbiamo deciso di adottare lo streaming verticale degli asset. Così facendo, quando alzerai lo sguardo vedrai grattacieli splendidi e potresti scoprire nuovi segreti, e la stessa cosa potrà accaderti se ti troverai già in alto e vorrai osservare ciò che c'è in basso".

Un piccolo assaggio di questo sistema di streaming verticale degli asset e delle texture potremmo averlo durante l'evento che si terrà quest'oggi, 30 agosto, a partire dalle ore 20:00 con protagonista il nuovo video gameplay di Cyberpunk 2077.