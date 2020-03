Cyberpunk 2077: CD Projekt trasporta i PC con le tech demo in valigette di sicurezza!

Nel corso di un podcast tenuto dal Philipp Weber e Miles Tost, il Quest Designer e il Level Designer di Cyberpunk 2077 hanno spiegato il singolare sistema adottato da CD Projekt per trasportare in sicurezza le tech demo del kolossal sci-fi durante le passate manifestazioni di settore e prove a porte chiuse.

Il podcast, organizzato da CD Projekt nel pieno dell'emergenza Coronavirus per consentire agli appassionati di Cyberpunk 2077 di rimanere in contatto con gli sviluppatori del titolo, ha così offerto agli autori della software house polacca l'opportunità per svelare questo piccolo aneddoto.

Stando a quanto illustrato da Weber e Tost, i rappresentanti di CD Projekt che hanno condotto le diverse prove su CP2077 durante le kermesse videoludiche tenutesi negli ultimi anni si sono premurati di trasportare in una speciale valigetta di sicurezza il PC utilizzato per la tech demo. Come ulteriore misura di protezione per i preziosi dati presenti nel computer, gli autori polacchi hanno preferito adottare delle password per bloccare l'accesso al software della tech demo di Cyberpunk 2077, una scelta dettata dalla necessità di preservare il lavoro svolto dagli sviluppatori nel malaugurato caso (comunque mai avvenuto) di furto della valigetta.

Nel podcast, i due autori di CD Projekt hanno poi descritto le azioni compiute dalla compagnia per consentire ai propri dipendenti di operare in Smart Working nel modo più efficiente possibile, ad esempio attraverso la spedizione (rigorosamente notturna e a carico dell'azienda) dei PC e dei dispositivi tecnologici delle rispettive postazioni di lavoro. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è previsto in uscita per il 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con lancio successivo su PS5 e Xbox Series X.