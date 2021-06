Cyberpunk 2077: CD Projekt ha usato il flag 'Winnie the Pooh' per le censure in Cina

A seguito della diffusione online del codice sorgente del titolo Sci-Fi, stanno venendo a galla diversi retroscena sullo sviluppo di Cyberpunk 2077. Se già avevamo avevamo scoperto come il titolo fosse stato inizialmente concepito con visuale in terza persona, ecco che salta fuori un altro dettaglio piuttosto curioso riportato su reddit.

Facendosi strada tra i meandri del codice di Cyberpunk 2077, gli utenti hanno scoperto come gli sviluppatori di CD Projekt RED abbiano utilizzato diversi flag legati alle censure che il gioco avrebbe incluso. Sebbene la maggior parte di queste facessero parte della normalità e fossero legati a contenuti sessuali, gore, droga, religione e via dicendo, uno in particolare ha catturato l'attenzione dei giocatori che frequentano le pagine di reddit.

Come potete osservare tramite lo screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il team di sviluppo ha accostato il flag "Winnie the Pooh" alle censure dedicate all'edizione di Cyberpunk 2077 da pubblicare in Cina. Per chi non lo sapesse, si tratta di un riferimento al fatto che il noto orsacchiotto della Disney è stato bandito dalla Cina dopo che alcuni meme lo avevano accostato al Presidente Xi Jinping (a titolo di esempio, abbiamo una censura di Winnie the Pooh in Kingdom Hearts 3 in Cina).

Insieme alla compilation degli esilaranti bug, si tratta di un altro dettaglio goliardico e scherzoso dello sviluppo di Cyberpunk 2077, ma soprattutto in questo caso immaginiamo che il team di sviluppo avrebbe preferito che l'informazione non facesse il giro di internet.

CD Projekt ha confermato che la prossima patch di Cyberpunk 2077 sarà pubblicata a breve. Non si tratterà tuttavia di un aggiornamento particolarmente corposo, e non andrà a stravolgere l'attuale equilibrio del gioco.