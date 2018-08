Cyberpunk 2077: CD Projekt vuole includere una modalità Foto

Rispondendo alla domanda di un fan su Twitter, CD Projekt RED ha confermato che Cyberpunk 2077 includerà una modalità Foto. La software house polacca ne ha già pianificato la realizzazione.

La Photo Mode consente di catturare i propri screenshot all'interno del gioco e di personalizzarli, così da improvvisarsi fotografi all'interno dei mondi virtuali che fanno da sfondo alle nostre avventure. Si tratta di una feature molto gradita dai giocatori, e sempre più diffusa tra i titoli moderni: l'abbiamo vista arrivare nel nuovo God of War di Santa Monica, così come in Assassin's Creed Origins e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

Anche se l'uscita di Cyberpunk 2077 sembra ancora lontana, un fan si è chiesto se anche il nuovo GDR sci-fi di CD Projekt RED potrebbe includere una modalità Foto. Come potete vedere a fondo pagina, l'account Twitter ufficiale del gioco ha dato una risposta affermativa: la software house polacca, infatti, ha già messo in conto la realizzazione di una Photo Mode per Cyberpunk 2077.

Lo sviluppatore ha inoltre confermato che l'HUD sarà completamente personalizzabile, permettendo di disattivare (o attivare) i vari elementi da visualizzare nell'interfaccia come i danni inflitti ai nemici. Sapevate che CD Projekt RED si è espressa anche sulle dimensioni di Night City?