Cyberpunk 2077: CDP potrebbe aver indirettamente confermato i dettagli dell'espansione

Sul finire dello scorso mese, è apparso in rete è apparso un documento contenente le presunte linee di dialogo della grande espansione di Cyberpunk 2077. Dal testo, la cui veridicità è chiaramente dubbia, si evince la presenza di 7 missioni principali e di nuove aree, tra cui la Combat Zone di Pacifica e lo Sports Dome, attualmente inaccessibili.

CD Projekt RED non ha ancora presentato l'espansione - che al momento parrebbe chiamarsi Electric Dreams - tuttavia potrebbe aver indirettamente confermato l'autenticità di quel materiale. Come? Chiedendo la sua rimozione dal sito gamepressure.com. Come potete vedere voi stessi seguendo il link in calce, la compagnia polacca ha chiesto ai responsabili del portale di modificare il contenuto dell'articolo poiché "i materiali menzionati nel testo, tra cui location, trama e dialoghi, sono un segreto di CD Projekt RED e sono stati ottenuti in disaccordo con l'Accordo con l'Utente Finale di Cyberpunk 2077".

Chiedendo la rimozione e bollando quel materiale come "segreto", CD Projekt RED potrebbe quindi aver involontariamente confermato la sua autenticità. La certezza l'avremo solamente quando verrà effettuato l'annuncio ufficiale, nel frattempo non possiamo far altro che pazientare.