Cyberpunk 2077: CDPR è convinta della ripresa del gioco nel lungo periodo

Nel corso di una recente intervista ai microfoni della rivista economica polacca chiamata Rzeczpospolita, Adam Kiciński di CD Projekt RED ha parlato del futuro di Cyberpunk 2077 e delle sue rosee previsioni.

Ecco di seguito le parole di Kiciński:

"Cyberpunk 2077 è il progetto più grande, complesso e ambizioso della storia del nostro studio. Abbiamo cercato di fare un passo in avanti sotto ogni aspetto rispetto ai The Witcher."

"Pubblicare un gioco appartenente ad una nuova IP comporta tanti rischi, soprattutto se si tratta di un concept tanto complesso. Abbiamo dato vita ad una città vibrante e futuristica chiamata Night City, nella quale hanno luogo tante storie non lineari. Siamo orgogliosi di tante caratteristiche del gioco, ma come ben sappiamo non tutto è andato secondo i piani. Nonostante tutto, la brand awareness di Cyberpunk è enorme e l'universo legato al gioco è noto ai fan di tutto il mondo."

"Riteniamo che nel lungo periodo Cyberpunk 2077 verrà percepito come un ottimo gioco e che, come tutti i nostri giochi, continuerà a vendere per anni, soprattutto se consideriamo che l'hardware va migliorando nel tempo e il gioco continuerà ad essere aggiornato."

"Stiamo continuando a lavorare sulle patch e sulla versione per console next-gen del gioco. La release iniziale ci ha insegnato molto e ci ha dato la giusta motivazione per fare meglio in futuro."

Insomma, al netto delle tante problematiche che il gioco ha avuto e continua ad avere, il team di sviluppo polacco è convinto che in futuro la percezione del gioco cambierà drasticamente. Non a caso, proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come le ultime recensioni Steam di Cyberpunk 2077 sono tutte positive.