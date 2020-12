Cyberpunk 2077: CDPR lancia un concorso fotografico con tanti premi in palio

In concomitanza con l'arrivo nei negozi di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha dato il via ad un particolare concorso fotografico che coinvolge tutti i possessori del gioco che amano catturare screenshot e vogliono mettersi alla prova con la modalità foto presente nel gioco di ruolo.

L'iniziativa prende il nome di “Shutterpunk 2077” e possono prendere parte tutti coloro che stanno giocando il titolo e hanno modo di condividere i propri screenshot. Nel caso in cui voleste partecipare vi basterà condividere un'immagine su Twitter accompagnata dalll’hashtag #Shutterpunk2077 e dal nome della categoria d'appartenenza dello screenshot tra i seguenti:

Ritratto: scatti che raffigurano V o un qualsiasi altro personaggio di Night City

scatti che raffigurano V o un qualsiasi altro personaggio di Night City Azione: uno screen che mette in mostra i momenti dinamici del gioco (scontri a fuoco, combattimenti corpo a corpo, inseguimenti, salti e altro)

uno screen che mette in mostra i momenti dinamici del gioco (scontri a fuoco, combattimenti corpo a corpo, inseguimenti, salti e altro) Paesaggi & Architettura: questa categoria di immagini è dedicata a chi vuole catturare gli scorci migliori del gioco e dell'architettura di Night City

Il concorso sarà aperto fino alle ore 23:59 italiane del prossimo 10 Gennaio 2021 e verranno messi in palio per i più bravi fotografi digitali premi come portatili da gaming Alienware, sedie da gaming Secret Lab, periferiche Razer e poster in metallo da Displate.

