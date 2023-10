Cyberpunk 2077: CDPR ha speso 450 milioni di dollari per lo sviluppo del gioco

Reduce dal successo per le oltre 25 milioni di copie vendute di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha rilasciato alcune informazioni importanti circa i retroscena finanziari che hanno coinvolto lo sviluppo dell'acclamato e tanto discusso Cyberpunk 2077>/b>: il gioco ha richiesto quasi 450 milioni di dollari per i lavori.

La notizia giunge ad alcune ore di distanza dal recente report di Kotaku: sistemare Cyberpunk 2077 è costato 120 milioni di dollari secondo la nota testata internazionale. Durante una chiacchierata con gli investitori, gli esponenti della compagnia videoludica polacca hanno rilasciato maggiori dettagli circa le prime informazioni riportate dalla sopracitata Kotaku: Cyberpunk 2077 ha richiesto quasi 41 milioni di dollari per le patch post-lancio. Il percorso dell'azienda per il raggiungimento del risultato di Cyberpunk 2.0 è stato alquanto travagliato, soprattutto sul fronte economico.

Sono stati spesi circa 316 milioni di dollari per Cyberpunk 2077, mentre con Phantom Liberty si arriva a quota 85 milioni per il marketing e lo sviluppo. I numeri da capogiro portano quindi ad un risultato finanziario tanto importante quanto ripagato sul lungo e lunghissimo termine: i costi totali di creazione arrivano quasi alla soglia di mezzo miliardo di dollari, sebbene le 25 milioni di unità vendute del gioco base ed il piazzamento di 3 milioni di copie sul mercato per Phantom Liberty abbiano sancito un punto di svolta per la compagnia.