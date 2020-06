Cyberpunk 2077: censure in arrivo per la versione giapponese?

In base alle informazioni ottenute dalla redazione del portale australiano PressStart, nella versione giapponese di Cyberpunk 2077 i contenuti maturi e i temi adulti del kolossal GDR di CD Projekt andranno incontro a delle censure.

Tra i "temi sensibili" che dovrebbero essere interessati da questa censura sembrano essere davvero tanti, a giudicare dalla lista stilata da PressStart sulle modifiche apportate ai contenuti dell'attesissima opera sci-fi degli autori di The Witcher 3 in arrivo il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One:

Aggiunta di biancheria intima ai personaggi maschili e femminili nudi

ai personaggi maschili e femminili nudi Revisione di alcuni contenuti sessualmente espliciti

Revisione delle scene gore più cruente , come il taglio delle parti di corpo umano e l'esposizione delle viscere

, come il taglio delle parti di corpo umano e l'esposizione delle viscere Revisione o rimozione di elementi grafici che riconducono alla forma dei genitali da cartelloni pubblicitari e graffiti

Se confermato, il taglio di questi "elementi sensibili" andrebbe ad aggiungersi a casi simili come quello sulla censura giapponese di Metal Gear Solid 5, con tanto di commento di Hideo Kojima, o sulla scure della censura abbattutasi su The Order 1886. Se siete curiosi di scorrere la lista dei temi maturi della nuova opera di CD Projekt RED, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sul rating brasiliano di Cyberpunk 2077 tra sesso droghe e violenza.