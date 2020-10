Cyberpunk 2077: il CEO si scusa per aver minimizzato il problema del crunch

Nonostante agli impiegati sia stato chiesto di lavorare più del solito per rispettare la consegna, Cyberpunk 2077 è stato rinviato ancora una volta. Stavolta, per fortuna, l'entità del posticipo è più contenuta, e corrisponde a "soli" 21 giorni: dal 19 novembre siamo passati al 10 dicembre.

Una notizia che ha causato, prevedibilmente, un po' di trambusto in rete: a chi ha compreso le motivazioni dello studio polacco, intenzionato a lanciare sugli scaffali un prodotto degno delle enormi aspettative maturate in questi otto anni, si affiancano persone molto meno comprensive, alcune delle quali sono arrivate a minacciare di morte i membri di CD Projekt RED.

Fatto sta, che il rinvio ha riportato in auge un'altra polemica, quella relativa ai lunghi straordinari ai quali sono stati sottoposti i dipendenti per completare lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Lo scorso martedì, in occasione della periodica riunione con gli azionisti, il co-CEO Adam Kiciński aveva minimizzato il problema, descrivendolo come "non tanto grave", e riferendosi ai turni lavorativi come "non tanto pesanti". Ebbene, in una mail interna reperita da Bloomberg quest'oggi, Kiciński ha fatto marcia indietro e si è scusato con i propri dipendenti per il modo con cui ha minimizzato la faccenda: "Dal profondo del mio cuore, vorrei scusarmi con tutti per ciò che ho detto durante la conference call di martedì. Non volevo dire nulla sul crunch, eppure l'ho fatto, per giunta in un modo umiliante e dannoso. Ad essere sincero, è solo adesso, mentre lo stress derivante dalla decisione di posticipare il gioco se ne sta andando, che realizzo pienamente la vera portata delle mie parole. Non ho nulla da dire in mia difesa. Ciò che ho detto non può neppure essere considerato sfortunato, è stato completamente sbagliato. Accettate le mie più sincere ed oneste scuse. Sono sempre stato, e sempre sarò, orgoglioso del cuore e dell'anima che voi tutti state mettendo in questo gioco ogni giorno".

Cyberpunk 2077, ribadiamo, uscirà il 10 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X in retrocompatibilità. L'aggiornamento grafico per le console next-gen arriverà l'anno prossimo. A quanto pare, il rinvio è stato provocato dalle versioni PS4 e Xbox One.