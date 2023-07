Cyberpunk 2077 con ChatGPT: una mod spiana la strada ai PNG con chatbot AI

Il viaggio nel mondo dell'Intelligenza Artificiale tra Videogiochi e AI prosegue con l'integrazione dell'API di OpenAI nel motore grafico di Cyberpunk 2077: i modder del GDR sci-fi di CD Projekt potranno quindi creare personaggi secondari e missioni basate su ChatGPT.

Il plugin sviluppato dal modder 'Tomatojuice' consente a qualsiasi creatore di contenuti di servirsi dei sempre più evoluti sistemi integrati nell'ormai celebre modello di Intelligenza Artificiale di OpenAI per dare vita, appunto, a PNG in grado di dialogare con V e missioni estremamente complesse.

Proprio come la sorprendente mod di Skyrim VR con ChatGPT, anche nel caso di Cyberpunk 2077 l'algoritmo intelligente di OpenAI promette di stravolgere l'esperienza di gioco e ruolistica di Night City, consentendo a ogni personaggio secondario e ai singoli passanti di rispondere a qualsiasi genere di domanda postagli dai giocatori, con la possibilità ulteriore di imporre delle limitazioni al chatbot per contestualizzare i dialoghi in funzione della lore, del canovaccio narrativo e delle dinamiche di gameplay dell'opera sci-fi di CD Projekt RED.

Lo script Tomatojuice, scaricabile gratuitamente dalle pagine di NexusMods, promette quindi di essere uno dei più potenti strumenti a disposizione di tutti i programmatori indipendenti e i creatori di contenuti desiderosi di rendere ancora più immersiva e realistica l'esperienza free roaming e ruolistica dell'odissea sci-fi di V e Johnny Silverhand. Prima di lasciarvi ai commenti, avete già ammirato il video in Path Tracing di Cyberpunk 2077 con Superpopulation e 100 mod grafiche?