Cyberpunk 2077: un chiarimento relativo ai progetti in fase di sviluppo

Nei giorni scorsi si è parlato di tre giochi legati a Cyberpunk 2077, oggi arriva un chiarimento riguardo le dichiarazioni di Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED.

Con una breve nota stampa, la compagnia comunica quanto segue: "abbiamo un totale di cinque team al lavoro su diversi progetti. Tre team sono al lavoro sullo sviluppo di Cyberpunk 2077. Questi sono gli studi di CD Projekt RED di Varsavia e Cracovia (sviluppo del gioco) e lo studio di Breslavia, in cui vi sono 40 sviluppatori impegnati in ricerca e sviluppo. È quindi presente un ulteriore team a Varsavia al lavoro su Gwent. L'ultimo team è Spokko, attualmente al lavoro su un progetto mobile non ancora annunciato."

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ricordiamo che nella giornata di ieri è stato comunicato che i Refused daranno voce alla band Samurai. Recentemente, CD Projekt RED ha anche lanciato un concorso per i cosplayer di Cyberpunk con in palio un montepremi totale del valore di 40.000 dollari.