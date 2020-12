Cyberpunk 2077, chiedere il rimborso o tenerlo? Geoff Keighley lancia il sondaggio

Continua a tenere banco nell'attualità videoludica il "caso" Cyberpunk 2077, con gli aggiornamenti da parte dei canali ufficiali che si susseguono ad una notevole rapidità.

Dopo la rimozione del titolo dal PlayStation Store e la conferma dei rimborsi per l'acquisto su Xbox Store, il team di CD Projekt RED è tornato a indirizzare un messaggio al pubblico, comunicando l'intenzione di rimborsare le copie fisiche di Cyberpunk 2077. Nel frattempo, tuttavia, la community videoludica sembra essere profondamente divisa nell'offrire un giudizio legato alla propria esperienza per le vie di Night City. A testimoniarlo è un interessante sondaggio proposto da Geoff Keighley.

Dalle pagine del suo account Twitter ufficiale, il giornalista videoludico e conduttore dei The Game Awards chiede agli appassionati di esprimere la propria posizione nei confronti della possibilità di richiedere un rimborso per Cyberpunk 2077. Il sondaggio è attivo solamente dalle 20:30 di venerdì 18 dicembre, ma in circa 20 minuti ha raccolto circa 20.000 voti, un campione statistico piuttosto interessante. Di seguito, le posizioni emerse in questa fase iniziale:

Il 14,6% dei votanti si dice intenzionato a effettuare il reso;

Il 41,1% - ovvero la netta maggioranza dei votanti - afferma di essere intenzionato a tenere il gioco ;

- ovvero la netta maggioranza dei votanti - afferma di essere intenzionato a ; Il 29,8% è interessato al gioco, ma non ha ancora effettuato l'acquisto, in attesa di ulteriori sviluppi;

Il 14,5% dei votanti dichiara di non essere interessato al gioco;

Il sondaggio non offre dettagli in merito a quali piattaforme siano utilizzate dai giocatori votanti, ed è dunque impossibile effettuare considerazioni in merito. Nel frattempo, CD Projekt RED garantisce di star lavorando a Cyberpunk 2077 , così da migliorare il prima possibile l'esperienza offerta dal gioco su PlayStation 4 e Xbox One lisce.