Cyberpunk 2077 e la chiusura di Google Stadia: come trasferire i salvataggi su PC

Come ormai ben saprete, Google Stadia sta per chiudere e tra i titoli che spariranno insieme al servizio troviamo anche la versione in streaming di Cyberpunk 2077. Se non volete perdere tutti i progressi, ecco alcuni consigli su come trasferire ogni singolo salvataggio su PC.

Come trasferire manualmente i salvataggi di Stadia su PC

Il primo passaggio da seguire è quello di accedere al sito di Google Takeout con lo stesso account che utilizzate anche per giocare con Stadia. Una volta di fronte alla schermata di Takeout, cliccate su 'deseleziona tutto' e poi scorrete fino ad individuare la voce Stadia nell'elenco, quindi mettete la spunta solo ed esclusivamente su di essa. Ora scorrete in fondo alla pagina e cliccate su 'Passaggio successivo'. A questo punto occorre selezionare l'opzione per salvare i file e la più veloce è sicuramente 'Invia tramite email il link per il download', ma potete anche decidere se aggiungere l'archivio con i file di gioco al vostro account Dropbox, Google Drive o OneDrive. Selezionate ora l'opzione 'Esporta un archivio' e lasciate i settaggi predefiniti per le voci successive, quindi cliccate sul tasto blu con su scritto 'Crea esportazione'.

Verrà così avviata la procedura, la quale può richiedere un quantitativo di tempo variabile in base alla mole di dati da trasferire. Se avete pochi giochi su Google Stadia e il servizio di gaming in streaming è l'unico dell'elenco che avete selezionato, probabilmente trascorreranno solo pochi istanti prima della ricezione dell'email con il link per il download dell'archivio. Scaricate il file ed estraetelo, poi raggiungete il seguente percorso all'interno della cartella estratta: "Takeout/Stadia/GAMING/GAME_SAVE/". Qui troverete le varie cartelle relative ai giochi in vostro possesso, quindi aprite quella di Cyberpunk 2077, copiate il contenuto della cartella nel seguente percorso del vostro PC: "%userprofile%Saved GamesCD Projekt RedCyberpunk 2077". A questo punto non vi resta altro da fare che avviare il gioco su PC e caricare il salvataggio.

Salvataggi cloud

Se non volete seguire questa procedura, potete decidere anche di sfruttare una delle nuove funzionalità dell'update 1.6. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come attivare i salvataggi condivisi di Cyberpunk 2077 su PlayStation, Xbox, Stadia e PC.