Cyberpunk 2077: Ciri è a Night City? Un indizio potrebbe confermarlo

È ormai da mesi che i videogiocatori sono convinti che Ciri di The Witcher 3: Wild Hunt si nasconda in qualche modo nella Night City di Cyberpunk 2077 e qualcuno potrebbe aver trovato un importante indizio.

Esplorando la città è possibile apprendere che non ci sono più uccelli in giro a causa della decisione del consiglio della città, il quale ha sterminato qualsiasi tipo di volatile nel raggio di 18 miglia da Night City per evitare la diffusione di malattie. Ed è proprio per questo che è davvero strano che in una delle missioni dell'endgame del titolo CD Projekt RED ci si ritrova nelle Badlands in presenza di una rondine. Non solo la comparsa di un uccello è davvero strana per i motivi citati sopra, ma è la specie che si presenta di fronte a V non può essere casuale: la rondine si chiama in inglese "Zireael", che è proprio il termine al quale si ispira il nome del personaggio di The Witcher dai capelli bianchi.

Vi ricordiamo che proprio nel terzo capitolo della serie Ciri ha parlato di un suo viaggio nel futuro, nel quale ha esplorato una città la cui descrizione è incredibilmente simile a Night City. Chissà se uno dei contenuti aggiuntivi di Cyberpunk 2077 in arrivo nelle prossime settimane conterranno qualche quest dedicata proprio alla giovane Ciri.