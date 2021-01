Cyberpunk 2077 citato da Elon Musk e le azioni di CD Projekt prendono il volo

Proprio come aveva promesso nei mesi precedenti, Elon Musk ha confermato che la nuova Plaid Model S sarà la prima delle automobili Tesla a presentare un sistema di gaming più avanzato rispetto a quanto visto in passato con titoli di minore portata tecnica come Pokémon GO e Minecraft.

Al momento ciò che sappiamo è che il nuovo modello automobilistico ideato da Tesla sfrutterà un hardware da 10 TeraFLOPS e si servirà di due display, uno da 8 e l'altro da 17 pollici. Un altro dettaglio che ha destato la curiosità dei più è che il sistema sarà in grado di far girare The Witcher 3, come testimoniato da un'immagine pubblicata dallo stesso Musk.

Il leader di Tesla ha poi affermato in un successivo tweet che la Plaid Model S sarà perfettamente compatibile con il più recente titolo di CD Projekt RED, ovvero il tanto discusso Cyberpunk 2077. Musk ha poi aggiunto che, secondo la sua opinione, l'RPG Sci-Fi può fregiarsi di "un'estetica incredibile".

Proprio ques'ultimo commento sembrerebbe aver fatto bene alle azioni della compagnia polacca, che di certo non sta vivendo un periodo particolarmente tranquillo. Come riportato da Bloomberg, infatti, gli azionisti hanno reagito positivamente alle dichiarazioni di Musk decidendo di investire nel titolo di CD Projekt come mai era accaduto dal giugno del 2015, causando una crescita pari al 19% del valore azionario di CD Projekt. Secondo il report, si tratta di un incremento percentuale sei volte più grande del guadagno medio trimestrale della compagnia polacca.

CD Projekt, nel mentre, continua a lavorare per sistemare al meglio le versioni console del suo gioco, con Digital Foundry che a proposto una nuova analisi dedicata alle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077. Per quanto riguarda invece i rimborsi, lo studio ha chiesto di temporeggiare e trattenere il gioco in attesa di nuove disposizioni per la restituzione fisica.