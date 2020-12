Cyberpunk 2077: CD Projekt reagirà in modo 'vigoroso' alle class action

Ancora molte le gatte da pelare per CD Projekt RED dopo il lancio, a dir poco controverso, di Cyberpunk 2077. Nel mentre gli sviluppatori cercono di mettere una pezza ai vari problemi tecnici dell'RPG, i vertici della compagnia polacca sono ora alle prese con alcune accuse legali mosse dagli azionisti.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, sono ben due le class-action a cui hanno dato il via gli investitori che chiedono un risarcimento da parte di CD Projekt RED, motivato dalle "dichiarazioni false e/o ingannevoli" che la compagnia di sviluppo avrebbe rilasciato circa lo stato dello sviluppo del gioco nelle scorse settimane.

Giunge ora la risposta di CD Projekt, che annuncia di volersi difendere strenuamente dalle accuse lanciate:

"I querelanti chiedono al tribunale di giudicare se le azioni protratte dalla compagnia e dai suoi membri del consiglio di amministrazione in merito alla pubblicazione di Cyberpunk 2077 abbiano costituito una violazione delle leggi federali, ovvero fuorviando gli investitori e di conseguenza facendo sì che questi subissero delle perdite", si legge nella premessa del comunicato pubblicato dagli autori di The Witcher, che concludono l'intervento giurando di "difendersi in modo vigoroso da queste affermazioni".

Al fine di non peggiorare la situazione con gli azionisti, CD Projekt ha confermato in questi giorni le stime di vendita di Cyberpunk 2077 al lancio: nei suoi primi 10 giorni di permanenza sul mercato, l'RPG in prima persona ha venduto la bellezza di 13 milioni di copie (rimborsi inclusi nel conteggio).