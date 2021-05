Cyberpunk 2077: la class action sarà presentata in tribunale a giugno

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, le class action che hanno colpito CD Projekt RED in seguito al problematico lancio di Cyberpunk 2077 sono state accorpate in un singolo procedimento legale che a breve verrà definitivamente affrontato.

Il tutto avrà ufficialmente inizio a giugno, quando la class action unificata verrà finalmente presentata in tribunale. A darne conferma è stato Piotr Nielubowicz, CEO di CD Projekt RED, durante un recente incontro generale con gli azionisti della compagnia polacca. Molti dettagli sono ancora poco chiari alla software house stessa, ma CD Projekt dovrebbe riuscire ad inquadrare meglio la sua situazione legale a giugno, quando l'argomento verrà discusso in un'aula di tribunale. A quanto pare sono già stati scelti e confermati gli avvocati della difesa e dell'accusa, ma i potenziali risvolti che potrebbero scaturire dalla questione sono qualcosa di cui la compagnia non è tutt'ora pienamente consapevole. Ciò che è certo è che gli autori di The Witcher hanno giurato di rispondere in modo vigoroso alle accuse che le sono state rivolte dopo il lancio di Cyberpunk 2077.

Come ben saprete, i problemi legati a Cyberpunk hanno causato persino la rimozione del gioco dal PlayStation Store, e ad oggi Sony non ha ancora dato l'ok per integrare nuovamente il GDR Sci-Fi tra le sue proposte digitali.