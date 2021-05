Cyberpunk 2077: il cocktail di Johnny Silverhand servito in un bar UK

Tequila Old Fashionad, bitter, una spruzzata di birra messicana Pacifico, una guarnitura di chili e ghiaccio. È il Johnny Silverhand, il cocktail che tutti i giocatori di Cyberpunk 2077 hanno avuto modo di assaggiare virtualmente quando hanno messo piede nell'Afterlife nei panni di V, in compagnia del fidato Jackie.

Il Johnny Silverhand è già divenuto iconico: basta una semplice ricerca nel web per trovare una moltitudine di video tutorial con le istruzioni per prepararne uno. Un locale nel Regno Unito ha tuttavia avuto un'idea ancora più brillante, ovvero quello di inaugurare la nuova stagione vendendolo ai propri clienti. Lo abbiamo scoperto bazzicando su Reddit, dove un utente ha condiviso il menu di un locale che lo ha incluso tra i suoi cocktail stagionali, accanto al Pistachio Gin Sour e il Jungle Bird. L'utente, purtroppo, non ha risposto a nessuna delle domande dei curiosi, pertanto non siamo riusciti a capire dove si trova esattamente questo bar. L'idea, in ogni caso, potrebbe essere destinata a fare scuola, e non ci stupiremmo affatto se il Johnny Silverhand apparisse anche altrove.

Lo berreste? A proposito del gioco di CD Projekt RED, ricordiamo che di recente Cyberpunk 2077 ha recentemente ricevuto la patch 1.22 e l'hotfix 1.22, che hanno risolto un'ampia varietà di problematiche che la produzione presentava fin dal lancio. Nonostante ciò, Cyberpunk 2077 non ha ancora fatto ritorno sul PlayStation Store.