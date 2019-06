Cyberpunk 2077: Collector's Edition nuovamente disponibile al preorder su Amazon

Nel momento in cui riportiamo la notizia la Collector's Edition di Cyberpunk 2077 è nuovamente disponibile al preorder su Amazon nella versione PlayStation 4. Approfittatene prima che sia troppo tardi!

Il preorder della speciale versione da collezione di Cyberpunk 2077 può essere effettuato al seguente link:

Oltre a includere tutti i contenuti dell'edizione standard del gioco, la Collector's Edition di Cyberpunk 2077 contiene diversi oggetti da collezione di altissima qualità, tra cui una statua di 25 cm raffigurante V (il protagonista del gioco), una steelbook da collezione, un artbook con copertina rigida, un set di spille di metallo, un portachiavi di metallo della squadra V-Tech, delle toppe annotate e una copia della guida turistica di Night City sigillata in una busta per le prove dell'NCPD. Il contenuto della Collector’s Edition è racchiuso in una scatola che ricorda i mega-edifici che dominano Night City. Previsti anche dei bonus digitali: la colonna sonora del gioco, il manuale di Cyberpunk 2020, il libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco e sfondi per desktop e dispositivi mobili.

Ricordiamo che il debutto del nuovo GDR futuristico di CD Projekt RED è fissato per il 16 aprile 2020 su PS4, Xbox One e PC. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.