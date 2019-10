Cyberpunk 2077: la statua inclusa nella Collector's Edition si presenta in video!

Il team di CD Projekt Red è attualmente concentrato nello sviluppo dell'atteso Cyberpunk 2077, che si prepara ad approdare sul mercato videoludico in diverse edizioni.

Oltre alla convenzionale Standard Edition, il team polacco ha infatti approfittato dell'E3 2019 per presentare al pubblico anche la Collector's Edition di Cyberpunk 2077. All'interno di quest'ultima, troveranno spazio diversi contenuti esclusivi, tra i quali spicca anche una statua raffigurante V. L'oggetto ci viene ora mostrato nei minimi dettagli da Pawel Burza, Senior Community Manager presso la software house, tramite i canali social ufficiali del gioco.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter del gioco CD projekt ha infatti accolto un video interamente dedicato alla statua contenuta nella Collector's Edition di Cyberpunk 2077. Possiamo così ammirare ogni dettagli di V e della sua moto scarlatta, arricchita di numerosi dettagli. Il protagonista si presenta armato e pronto alla battaglia, con pistole in entrambe le mani ed un ulteriore arma da fuoco ad immediata disposizione. Cosa ve ne pare del design della statua, vi piace?



Cyberpunk 2077 si prepara ad accompagnare i giocatori in un viaggio attraverso i quartieri di Night City. Recentemente, il team di CD Projekt Red ha garantito di essere intenzionata a sfruttare la verticalità della città in diversi modi.