Cyberpunk 2077 e il colore giallo: iconico come la bottiglia di Coca-Cola, per CD Projekt

Fin dai tempi del reveal, CD Projekt Red ha utilizzato il colore giallo per caratterizzare l'estetica di Cyberpunk 2077. Dall'annuncio agli artwork, fino ad arrivare ai messaggi in cui si ufficializzavano i rinvii, il giallo è sempre stato presente nella campagna pre-release e poi anche in-game nella ricca composizione urbana di Night City.

Parlando alla conferenza sui giochi Digital Dragons, l'ambient artist di Cyberpunk 2077 Michał Janiszewski ha sollevato questo argomento mentre rispondeva alla domanda: "Perché è tutto così giallo?". Il solo fatto che questo quesito esista dà un chiaro segno al team di CD Projekt che l'intento di far diventare questo colore iconico è pienamente riuscito.

Janiszewski ha menzionato la bottiglia di vetro della Coca-Cola come un pezzo chiave della storia del design industriale: possiamo riconoscerla dalla sua forma, dal design, dal carattere e dal colore. CD Projekt puntava a qualcosa di simile: "Stavamo parlando della Coca-Cola. Il colore giallo è più o meno la stessa cosa. Trasmette le informazioni ed è semplice da ricordare".

Si è trattato anche di un tentativo di far apparire Cyberpunk diverso dalle icone preesistenti nel suo genere. Janiszewski ha chiarito che congeneri del calibro di Blade Runner e Judge Dredd sono stati fonte di ispirazione per Cyberpunk 2077, ma il team ha lavorato fin dall'inizio per dinstinguersi. Il "giallo cyberpunk" è diventato parte di questo sforzo sul lato del branding: "La maggior parte delle persone, quando pensa al cyberpunk, pensa ad un colore rosso, un po' blu", ha detto Janiszewski, "ma volevamo avere qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco; ecco perché abbiamo scelto il colore giallo. È nuovo, è come lo 'stile californiano'".

Il team di CD Projekt ha poi provato a trasferire l'importanza del colore anche in-game: "Puoi vederlo [nella] fodera dei vestiti. È lì. E anche i distretti - come ad esempio il centro città, è il colore principale di questo distretto. Sì, l'abbiamo sicuramente messo ovunque potevamo. Ma prima di tutto abbiamo creato la nostra identità come colore, e poi l'abbiamo inserito ove possibile".

Ricordiamo che la prima espansione di Cyberpunk 2077 arriverà nel corso del prossimo anno. Intanto i fan sognano già il sequel realizzato in Unreal Engine 5.