Cyberpunk 2077 com'è su console? Un video mostra le versioni Xbox One X e Series X

CD Projekt lancia un evento Night City Wire "a sorpresa" dedicato interamente alle versioni console di Cyberpunk 2077, con diverse scene di gameplay provenienti dalle trasposizioni verdecrociate per Xbox One X e Xbox Series X.

Il filmato proposto dalla casa di sviluppo polacca conferma la piena retrocompatibilità di Cyberpunk 2077 con Xbox Series X|S al lancio, con il boost prestazionale garantito dai tempi di caricamento sensibilmente ridotti e da un framerate più fluido rispetto alla già ottima controparte Xbox One X.

L'offerta grafica e contenutistica di queste versioni, con ogni probabilità, sarà la medesima sperimentabile da chi esplorerà Night City su piattaforme PlayStation, con analoghi benefici su caricamenti e framerate nel passaggio da PS4 PRO alla versione retrocompatibile per PS5. E questo, per tacere delle ulteriori ottimizzazioni che accompagneranno l'update nextgen di Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2021 tramite un aggiornamento gratuito.

In calce alla notizia trovate il video dell'evento in streaming organizzato da CD Projekt che stiamo seguendo sul canale Twitch di Everyeye. Prima di lasciarvi alle prime scene di gameplay tratte dalla versione console di Cyberpunk 2077, vi ricordiamo che il kolossal sci-fi con Keanu Reeves è atteso al lancio (si spera) per il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e, in retrocompatibilità, su Xbox Series X|S e PlayStation 5.