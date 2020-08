Cyberpunk 2077 e il combattimento corpo a corpo: ecco le ultime novità

L'ultima video anteprima di Cyberpunk 2077 confezionata dagli autori del canale YouTube di Easy Allies fornisce dei nuovi indizi sugli interventi compiuti dagli sviluppatori di CD Projekt per migliorare il sistema di combattimento corpo a corpo del loro attesissimo GDR sci-fi.

Nella nuova preview a firma di Ben Moore, il creatore di contenuti legato al canale di Easy Allies illustra i combattimenti corpo a corpo di Cyberpunk 2077 sono "meccanicamente divertenti". Lo youtuber riprende poi le critiche mosse da chi, nelle passate anteprime, ha giudicato in maniera negativa gli scontri corpo a corpo di CP2077.

A tal riguardo, Moore specifica che "all'inizio il tutto sembra imbarazzante", ma col tempo si ha modo di apprezzare alcuni degli elementi meccanici che lo rendono divertente come gli attacchi veloci e di sfondamento, le parate, le schivate, le mosse per spezzare la guardia dei nemici e altro ancora.

Nell'anteprima, l'autore di Easy Allies ha anche modo di approfondire la questione relativa agli scontri a fuoco per confermare la presenza di "bonus e malus unici" per ciascuna arma presente nel gioco, con modifiche all'impianto ludico che "andranno ben oltre le semplici statistiche" e dovrebbero contribuire a rendere i combattimenti ancora più profondi. Agli avversari, oltretutto, basteranno "pochi colpi per abbattere V", rimarca lo youtuber.

Per sviscerare ogni aspetto del gameplay, della trama e del combat system di Cyberpunk 2077, però, bisognerà attendere fino al 19 novembre e assistere al lancio del kolossal di CD Projekt su PC, PS4 e Xbox One.