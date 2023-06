Cyberpunk 2077: come accedere all'espansione Phantom Liberty?

Manca ancora un po' all'uscita di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, prevista per il 26 settembre 2023, ma nel frattempo CD Projekt RED sta rivelando sempre più dettagli sull'attesa espansione di Cyberpunk 2077, spiegando in particolare come accedere ai suoi contenuti all'interno del gioco.

Ai microfoni di Comic Book, il director Gabe Abatangelo conferma che ci sono due metodi per avviare Phantom Liberty: o proseguendo con la storia principale fino alla comparsa dei Voodoo Boys e di Brigitte, oppure semplicemente avviando una nuova partita ed impostando di partire direttamente da Phantom Liberty, senza dunque la necessità di dover seguire la trama principale del gioco base. Abatangelo conferma che il suo team ha impostato l'espansione di Cyberpunk 2077 in una maniera analoga a quanto fatto con i DLC di The Witcher 3 Wild Hunt.

"Per chi li conosce, si accede a Phantom Liberty in una maniera molto simile a Blood and Wine e Hearts of Stone: è nell'ambito della trama principale, e ad un certo punto della storia si sblocca", conferma il director. I giocatori avranno dunque la libertà di decidere come avviare la storia di Phantom Liberty, senza l'obbligo di dover rigiocarsi l'avventura principale. Oppure, perché no, l'arrivo del DLC potrebbe essere anche il pretesto per rifarsi un'intera run comprensiva anche dell'espansione, in modo da vivere al 100% l'esperienza offerta da Cyberpunk 2077.

E' stato inoltre confermato che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty aggiunge un nuovo finale al gioco base, portando così il totale degli epiloghi a sei.