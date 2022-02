Cyberpunk 2077: come aggiornare da PS4 a PS5, ecco il link per scaricare la demo gratis

L'aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 ha riportato molte persone sul gioco e sono in tanti in queste ore ad aver effettuato l'upgrade da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X/S, oppure ad aver scaricato la demo gratuita dagli store digitali.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dalla versione in proprio possesso, da Xbox One a Xbox Series X/S non ci sono problemi grazie allo Smart Delivery e quindi chiunque possieda il gioco lo ritroverà automaticamente aggiornato sulla console next-gen, anche i salvataggi verranno importati automaticamente senza nessuna difficoltà.

Discorso diverso invece sulle piattaforme Sony perché in questo caso è necessario scaricare di nuovo il gioco, il sistema infatti considera le versioni PS4 e PS5 due prodotti diversi. Dalla raccolta giochi selezionate Cyberpunk 2077 e da qui scegliete la versione PlayStation 5 per iniziare il download. I salvataggi non vengono importati in automatico, a tal proposito vi rimandiamo alla nostra guida per trasferire i salvataggi di Cyberpunk 2077 da PS4 a PS5. Attenzione, non è possibile importare i trofei di Cyberpunk 2077 da PS4 a PS5, dunque in caso di nuova run con un vecchio salvataggio, i trofei già conquistati non verranno sbloccati.

Infine, c'è chi segnala di aver avuto problemi con il download della versione di prova, vi riportiamo di seguito i link per effettuare il download della demo di Cyberpunk 2077.

La versione di prova permette di giocare per un totale di cinque ore, una volta esaurito il tempo potrete comprare il gioco completo con la possibilità di trasferire i propri progressi.