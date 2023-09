Cyberpunk 2077: come avviare il DLC Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è arrivato e, con i suoi nuovi contenuti, ci porta nel nuovo distretto di Dogcity in un'avventura del tutto nuova. Vediamo come e quando avviare l'espansione per fruire al meglio di tutti i numerosi contenuti che ci propone.

Per poter giocare a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, dovremo anzitutto possedere la versione base di Cyberpunk 2077. Dopodiché, avremo ben tre metodi diversi per tuffarci nei contenuti dell'espansione.

Come si può immaginare, il risultato non cambia, ma l'esecuzione sì. Quello che possiamo decidere è da dove iniziare: possiamo infatti scegliere di andare direttamente al punto in cui si può giocare l'espansione, di procedere con calma fino ad arrivarci o tornarci con un vecchio salvataggio.

Iniziare Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Se scegliamo di iniziare normalmente Phantom Liberty, avviamo un nuovo salvataggio. Così facendo, vedremo comparire la relativa missione all'inizio dell'Atto 2. Attenzione, però, non potremo avervi accesso fin tanto che non avremo completato la questline di Evelyn Parker con Judy, fino all'incontro con i Voodoo Boys a Pacifica (a prescindere dagli esiti). Subito dopo, riceveremo una chiamata per Dogtown.

Naturalmente non è necessario avviare immediatamente la quest di Phantom Liberty. Tutte le missioni principali di Cyberpunk, come sappiamo, possono essere affrontate nell'ordine che preferiamo. Tuttavia, conviene portarla a termine quanto prima poiché ci consentirà di entrare in possesso di alcune delle migliori armi, cyberware e abilità.

Saltare a Phantom Liberty

Nonostante sia sconsigliato dagli stessi sviluppatori di CD Projekt RED, abbiamo la possibilità di avviare un salvataggio esattamente all'inizio di Phantom Liberty, con tutti i punti talento pre-allocati. L'opzione è sconsigliata per via dei numerosi rimaneggiamenti apportati all'albero delle abilità (qui trovate la nostra guida alle migliori abilità di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty).

In questo caso, nel menu opzioni ci sarà l'apposito pulsante per saltare direttamente a Phantom Liberty. Clicchiamoci e, dopo aver creato un personaggio, scelto un background e allocato i punti abilità, nella schermata di caricamento Johnny Silverhand (comparso nel trailer di lancio) ci farà il punto sulla storia.

A partire da quel punto, ci ritroveremo a Pacifica con il nostro preset di abilità, armi e cyberware e tutti i contenuti del gioco base e le aggiunte di Phantom Liberty saranno a disposizione per essere giocati.

Caricare un vecchio salvataggio

L'espansione di Cyberpunk può essere attivata anche caricando un vecchio salvataggio. In questo caso, subito dopo aver caricato il file, riceveremo una chiamata da un personaggio, il quale ci assegnerà una quest a Dogtown.