Cyberpunk 2077 come Blade Runner e Ritorno al Futuro: auto e moto volanti con la nuova mod

Dopo aver reintrodotto la Metro di Night City in Cyberpunk 2077, la scena dei modder sopperisce a un'altra mancanza del kolossal sci-fi di CD Projekt aggiungendo, finalmente, la possibilità di guidare auto e moto volanti.

L'ultimo progetto indipendente firmato dallo sviluppatore amatoriale Jack Humbert è già disponibile in versione in beta testing su GitHub e può essere scaricato in via del tutto gratuita da chi possiede una copia PC di Cyberpunk 2077.

Una volta installata, l'espansione fan made elabora la meccanica di alcuni dei bolidi presenti nel garage di V per consentire ai giocatori di spiccare il volo ed esplorare dall'alto i grattacieli che imperlano lo skyline di Night City. La mod, inoltre, apporta tutta una serie di aggiunte e ottimizzazioni all'interfaccia di gioco per rendere ancora più agevole il passaggio alla 'modalità volo' con inquadratura in prima o terza persona.

Come possiamo ammirare nei video esplicativi confezionati dagli youtuber LastKnownMeal e Digital Dreams, l'attivazione della modalità volo si accompagna a un'eloquente animazione in stile Ritorno al Futuro che permette al pilota di inclinare le ruote e accenderne i propulsori ipertecnologici. Date perciò un'occhiata ai video della nuova mod e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi lasciamo al nostro approfondimento sull'ultimo, enorme leak dell'espansione di Cyberpunk 2077.