Cyberpunk 2077: come cambiare auto e acquistarne di nuove

Il mondo di Cyberpunk 2077 è incredibilmente vasto da esplorare. Le strade di Night City sembrano districarsi all'infinito tra gli enormi grattacieli illuminati al neon o intorno agli sconfinati quanto squallidi bassifondi.

Muoversi a piedi è praticamente impossibile, per questo imparerete molto presto a usare un'auto per andare a svolgere l'incarico assegnato dal fixer o semplicemente esplorare. La prima auto di V è piuttosto "normale"; in Cyberpunk potrete mettere le mani sul volante di molti altri modelli, alcuni veramente futuristici e altamente tecnologici. Come fare per cambiare auto, quindi?

Il modo più rapido e semplice è rubarne una. Ciò però comporta l'effrazione della legge, e la polizia di Night City non è nota per avere clemenza nei confronti dei criminali (anche se la criminalità non accenna a diminuire nella città dei sogni). Inoltre, per rubare un'auto dovrete soddisfare un certo requisito di forza fisica (Fisico 6): non è certo GTA, ci vogliono i muscoli per tirare fuori qualcuno dal sedile di un'auto!

Per evitare tutto questo, potreste mettere mano agli eurodollari e comprarne una tutta vostra. È necessario concludere il primo atto del gioco, completando la missione "Il colpo", per essere più liberi di esplorare Night City ed essere quindi in grado di cambiare auto.

Riceverete un messaggio sul telefono di V, da parte di un fixer: esplorando un'area della città e completando missioni sarete contattati dal fixer locale che vi comunicherà la disponibilità di un nuovo veicolo. A questo punto, tutto quello che dovrete fare è assicurarvi di avere abbastanza crediti per poterlo acquistare. La nuova auto sarà visualizzata sulla mappa e anche nel log delle missioni, permettendovi di trovarla in qualsiasi momento.

Una delle cose più belle da fare con la vostra nuova auto è guidare per le strade di Night City con la musica giusta: sui veicoli infatti è possibile ascoltare diverse stazioni radio, troverete sicuramente quella adatta al vostro stile.