Cyberpunk 2077: come cambiare stazione radio e quali musiche trasmettono

Cosa può esserci di meglio che sfrecciare a tutta velocità per Night City, su strade bagnate che riflettono i mille neon che la caratterizzano? Semplice: farlo ascoltando la musica giusta. In Cyberpunk 2077 ci sono tantissime stazioni radio e ognuna trasmette un tipo diverso di musica. Ecco come trovare quella giusta per voi!

Le stazioni radio di Night City

107.3 Morro Rock Radio – Una stazione che si focalizza sulle canzoni rock. Occasionalmente troverete qualche vibe garage, punk rock, o canzone indie.

89.3 Radio Vexelstrom – Il Rock&Roll futuristico è Radio Vexelstrom. Questa stazione offre parecchio industrial rock, musica elettronica e synth. Il gemello cattivo di Morro Rock Radio.

92.9 Night FM – Su Night FM troverete musica EDM futuristica. Non dubstep o trap, soltanto Electronic Dance.

101.0 The Dirge – The Dirge riproduce musica hip hop con un vibe tutto particolare. Le musiche tendono a sembrare quasi brani improvvisati e "vivi". Cantanti popolari come Run the Jewels e ASAP Rockyfaranno spesso la loro comparsa su questa stazione.

98.7 Body Heat Radio – Musica pop del futuro con qualche influenza J-pop and K-pop di quando in quando. Su questa stazione cantano spesso Grimes e Gazelle Twin.

Samizdat Radio – Samizdat Radio è fondamentalmente una console da DJ più che una stazione radio. Sentirete parecchi ritmi di Nina Kravizla maggior parte del tempo.

103.5 Radio Pebkac – Questa si concentra sul genere "industrial techno", anche se altri stili come l'"Avant-garde techno" spunteranno ogni tanto, nei momenti giusti.

91.9 Royal Blue Radio – Per quelli che vogliono preservare i propri timpani dai folli ritmi delle altre stazioni, Royal Blue Radio offre soprattutto jazz, che è diventata la musica classica del 2077. La stazione include canzoni di Miles Davis, John Coltrane e altri. Royal Blue Radio è, tra l'altro, l'unica stazione che trasmetta brani dotati di licenza.

88.3 Pacific Dreams – Una stazione radio piuttosto ambientale, che offre brani rilassati e "chill".

106.9 30 Principles – Questa stazione in pratica mixa generi come il Reggaeton, l'hip-hop latino e altri con lo scopo di rimodernare la musica e i ritmi latini. Propone musiche di Deadly Hunta e Baron Black.

96.1 Ritual FM – Per tutti gli amanti del rock hardcore, Ritual FM è la stazione che fa per voi. Black metal e death metal, niente di più e niente di meno. Propone brani dei Tomb Mold e Converge.

Cambiare la stazione radio

Per cambiare stazione in Cyberpunk 2077, vi basta tenere premuto RB su Xbox o R1 su PlayStation. Così facendo aprirete l'elenco delle stazioni radio disponibili, da cui potrete scegliere quella che volete ascoltare premendo A (Xbox) o X (PS). La vostra macchina quindi comincerà a trasmettere quella che avrete selezionato, e voi potrete continuare a guidare, assecondando il vostro umore mentre esplorate le strade di Night City. Se dove ancora cominciare il gioco, leggete la guida sulle origini di V, la prima scelta che farete in Cyberpunk 2077.