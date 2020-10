Cyberpunk 2077: come sarà su console? Ancora nessun dettaglio a un mese dal lancio

A dispetto delle molteplici finestre mediatiche aperte da CD Projekt, come quella del Night City Wire sui veicoli, a un mese dal lancio di Cyberpunk 2077 non è stato ancora mostrato nessun video tratto dalle versioni console del GDR sci-fi. La community di ResetEra esorta così gli autori polacchi a fare chiarezza.

Complice l'attesa spasmodica per l'uscita del kolossal ruolistico degli autori di The Witcher, l'utente di ResetEra conosciuto come BladeX ha voluto manifestare tutti i suoi dubbi sulla strategia comunicativa di CD Projekt con un messaggio ripreso da tantissimi utenti del noto forum videoludico.

BladeX parte dalla constatazione che "non riesco davvero a credere che non ho ancora la benché minima idea di come funzionerà CP2077 sulle mie piattaforme preferite nonostante il gioco sia in uscita tra un mese esatto. Hanno lanciato i preordini, stanno arrivando le console nextgen e non ho idea di dove giocare al meglio questo titolo. E non venite a parlarmi di PC per favore, sono un giocatore su console quindi non ha senso discuterne".

L'utente di ResetEra prosegue affermando di possedere PS4 PRO e di non sapere se, acquistando PS5, potrà beneficiare di miglioramenti specifici come una maggiore risoluzione, un framerate più elevato o un dettaglio grafico superiore, per tacere dei bonus legati all'update nextgen in arrivo nel 2021. Lo stesso discorso, naturalmente, può estendersi alle versioni Xbox e alle differenze grafiche, ludiche e contenutistiche tra le diverse generazioni di piattaforme verdecrociate.

CD Projekt, dal canto suo, ha già precisato che Cyberpunk 2077 girerà alla grande su nextgen, ma senza specificare se e quali aggiunte saranno disponibili su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità. C'è poi chi, su ResetEra, sottolinea le lacune della comunicazione della software house polacca nella descrizione delle differenze grafiche tra le versioni PC e console, oltreché tra le diverse piattaforme casalinghe su cui il titolo vedrà la luce il prossimo 19 novembre. La speranza di chi desidera giocare Cyberpunk 2077 su console è ovviamente quella di ricevere un chiarimento definitivo nel corso del già confermato quinto Night City Wire.