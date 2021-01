Cyberpunk 2077, ma come dorme V? Una mod svela la posizione del protagonista a letto

Grazie al lavoro svolto dai fan di Cyberpunk 2077 con le mod in terza persona viene risolto uno dei misteri che ha accompagnato il lancio del kolossal sci-fi di CD Projekt, ossia l'esatta posizione assunta da V quando dorme stendendosi sul letto del suo appartamento.

Per addormentarsi, il protagonista del GDR a mondo aperto degli autori di The Witcher sceglie infatti di accasciarsi sul letto assumendo una posizione davvero inconsueta. Alla luce dell'innaturale posa scelta per rappresentare questa scena, dall'uscita di Cyberpunk 2077 molti utenti hanno creato dei meme, divenuti subito virali sui social, che sottolineano appunto le incongruenze dell'animazione realizzata da CD Projekt per mostrare le scene di riposo con V.

Per venire a capo dell'enigma, il redditor conosciuto come jk47_99 ha così deciso di servirsi di una delle ultime mod di Cyberpunk 2077 che sbloccano la visuale in terza persona. Una volta modificata l'inquadratura, l'utente del popolare forum videoludico ha potuto osservare l'intera sequenza da una prospettiva che gli ha permesso di capire quale posizione assume V per dormire sul letto del suo appartamento, scoprendo così che si tratta di una posa che, pur con tutte le anomalie del caso, risulta essere meno innaturale di quanto si potesse pensare ammirando la stessa sequenza da una visuale in soggettiva.

Risolto questo simpatico mistero, vi rimandiamo a questa notizia che descrive la mod per l'hacking estremo di Cyberpunk 2077 che dona a V delle ulteriori abilità da netrunner e, con esse, la possibilità di accendere o spegnere i distributori automatici e di aprire o chiudere porte o portiere di veicoli per tutta Night City.