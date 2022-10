Cyberpunk 2077 come Edgerunners: una mod aggiunge la cyberpsicosi

Avete appena visto l'ultimo episodio di Edgerunners e volete rendere la vostra esperienza di gioco in Cyberpunk 2077 quanto più simile possibile all'anime targato Netflix? Allora non potete perdervi la nuova mod intitolata Wannabe Edgerunner.

L'installazione di questa mod, per ora disponibile esclusivamente in lingua inglese, apporta un'importante modifica al titolo CD Projekt RED. I file della creazione degli utenti introducono infatti il parametro Humanity, che va diminuendo progressivamente con l'installazione di nuovi impianti cibernetici in giro per il corpo di V. Quando il valore relativo all'umanità raggiunge valori critici (dopo aver attraversato varie fasi aggiunte sempre dalla mod), entra in gioco la cyberpsicosi, la quale altera la visuale del protagonista con glitch grafici ma al contempo migliora altri aspetti come la difesa, la rigenerazione della salute e la velocità di movimento. Ogni volta che V è in cyberpsicosi e non si trova all'interno di un edificio o di un'area a rischio, attirerà anche l'attenzione della polizia, subito pronta a dargli la caccia.

Chiunque fosse interessato alla mod, può procedere al download dei file necessari all'installazione direttamente su NexusMods. Se invece non volete utilizzare mod ma avete comunque apprezzato l'anime Netflix, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida su come ottenere gratuitamente in Cyberpunk 2077 l'arma e la giacca di Edgerunners.