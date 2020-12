Cyberpunk 2077: come equipaggiare e cambiare le armi

L’attesissimo Cyberpunk 2077, giunto finalmente sul mercato dopo 8 anni di attesa da parte degli appassionati e ben 3 rinvii consecutivi, è in tutto e per tutto un gioco di ruolo, ma al contempo contiene anche una meccanica di shooting estremamente importante, che riveste un ruolo preponderante all'interno degli scontri durante il gioco.

Per questo motivo, capire come gestire al meglio la grande quantità di armi ed equipaggiamento, siano essi da distanza o da combattimento corpo a corpo, che potrete recuperare all'interno del mondo di Cyberpunk 2077, siano esse fornite come ricompensa per alcune missioni, acquistate sul mercato nero oppure ottenute sotto forma di loot recuperabile dai nemici sconfitti, diventerà fondamentale per poter affrontare al meglio i numerosissimi scontri che vi vedranno impegnati contro i vari nemici che incontrerete nel corso della vostra avventura per le strade di Night City.

All’interno del menu del personaggio potrete visualizzarne anche l’inventario, il quale vi mostrerà tutte le armi e i pezzi di armatura che avete attualmente equipaggiato: in particolare, potrete portare con voi un totale di ben tre armi diverse contemporaneamente, e sarete sempre liberi di scegliere quali trasportare, naturalmente a seconda della disponibilità del vostro inventario.

Una volta equipaggiate le tre armi e tornati in partita, avrete due differenti possibilità per cambiare l’arma in uso durante uno scontro: una prima opzione più rapida, che vi permetterà di saltare da un’arma a quella subito successiva, seguendo l’ordine con il quale le avrete inserite all'interno dell’inventario, sarà utile per cambiare velocemente la bocca da fuoco in uso senza interrompere la frenesia dello scontro. La seconda opzione, invece, è meno immediata, ma vi permetterà di aprire uno speciale menu radiale che bloccherà il tempo finché non lo chiuderete, e vi permetterà di selezionare con più accortezza l’arma migliore da utilizzare a seconda della situazione. In quest’ultimo caso, inoltre, potrete anche equipaggiare i pugni del vostro personaggio (utili nel caso in cui abbiate esaurito tutte le munizioni o se avete costruito il vostro personaggio per farlo diventare una sorta di macchina da guerra per il corpo a corpo), oppure soffermarvi a consultare la descrizione completa di ogni arma equipaggiata e le sue statistiche, in modo da scegliere quella migliore per ogni situazione. Per avere una panoramica dei comandi che dovrete utilizzare per cambiare arma, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai controlli di Cyberpunk 2077.

Se volete avere qualche informazione in più su quello che è uno dei giochi più attesi e di successo dell'anno, e forse anche dell'intera generazione videoludica ormai finita, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Cyberpunk 2077.