Cyberpunk 2077: come far passare il tempo più velocemente

Dopo una lunghissima attesa durata ben 8 anni, e dopo aver dovuto sopportare ben 3 rinvii consecutivi nel giro di pochi mesi, gli appassionati di Cyberpunk 2077 hanno potuto finalmente mettere le mani di persona sull’ultimo capolavoro di CD Projekt RED.

In maniera molto simile a quanto accadeva anche in The Witcher 3, durante l’avventura all’interno del mondo di Cyberpunk 2077 vi capiterà di dover fare i conti con qualche missione che vi richiederà di presentarvi in un orario specifico della giornata per poter essere avviata.

Per potervi spostare velocemente avanti nel tempo fino all’orario necessario, evitando in questo modo di essere costretti ad aspettare il tempo necessario, potrete sfruttare una speciale opzione a disposizione del giocatore. Per farlo, premete il Touchpad, su Playstation 4 o Playstation 5, il tasto View, su Xbox One o Xbox Series X|S, o il tasto I, su PC, per richiamare il menu relativo al vostro personaggio. Dalla schermata che comparirà dovrete selezionare l’opzione Salta Tempo, presente nella parte in basso a sinistra dello schermo, vicino all’indicatore dell’orario di gioco.

Successivamente, vi verrà data la possibilità di selezionare direttamente l’orario della giornata al quale volete saltare rapidamente in avanti: confermando la vostra scelta vedrete immediatamente applicata la vostra scelta (dovrete naturalmente attendere il caricamento della partita). Ricordate però che esistono alcune limitazioni a questo sistema: in particolare, non sarete in grado di utilizzare il sistema di salto del tempo durante i combattimenti e durante lo svolgimento delle missioni, tranne nei casi in cui la cosa sia effettivamente prevista.

Nel caso in cui desideriate saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Cyberpunk 2077. Se invece siete già in possesso del gioco, potrebbe interessarvi scoprire dove è possibile incontrare un celebre game designer che, come riportato qualche giorno prima del lancio del gioco, fa un cameo all'interno dell'opera di CD Projekt RED.