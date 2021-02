Cyberpunk 2077: come funziona la mod che rende il gioco simile a Blade Runner?

Da qualche tempo ormai gli utenti PC hanno reso disponibili mod più o meno interessanti per migliorare l'esperienza di Cyberpunk 2077. Ce n'è una in particolare che troviamo molto intrigante, perché una volta installata rimuove il bel clima presente per dare un tocco post-apocalittico in stile Blade Runner all'atmosfera del gioco.

Stiamo parlando della mod "Climate Change" di essenthy, e in questa guida vi spiegheremo come fare per installarla in pochi, semplici passaggi.

Cyberpunk 2077 come Blade Runner

Molti fan del gioco speravano che il titolo di CD Projekt RED sarebbe stato più simile alla famosa pellicola di Ridely Scott di quanto si sia rivelato alla fine. Tranne durante i giorni di pioggia (che non sono molti comunque), Night City è fin troppo soleggiata e guardandoci intorno non notiamo alcun segno di quel futuro inquinato e distopico di Cyberpunk 2077. Alquanto diversa, quindi, dalla Los Angeles che fa da sfondo a un giovane Harrison Ford sulle tracce di pericolosi replicanti.

Se siete tra quelli che cercavano in Cyberpunk 2077 proprio quel vibe, allora la mod Climate Change è quella giusta. Il concetto è abbastanza semplice: sostituire il clima soleggiato con uno a scelta tra nebbia, inquinamento, nube tossica, nuvoloso, completamente coperto o piovoso, sfruttando il sistema della rotazione casuale dei climi di gioco.

Gli utenti che hanno provato questa mod sono rimasti molto soddisfatti, soprattutto dall'opzione "overcast" (cielo completamente coperto) che pone Night City sotto una pesantissima coltre di nubi e rende ancora più realistico il nome della città, e dall'opzione inquinamento (pollution), che fa percepire nell'aria tutto lo smog e il disastro ecologico che caratterizza l'epoca in cui è ambientato il gioco. Per ricreare l'atmosfera di Blade Runner potreste anche usare l'opzione "rainy", e avrete molte più giornate di pioggia e in generale maggiore oscurità.

Inoltre, sembra che in alcuni casi la mod in questione apporti benefici sensibili al frame rate del gioco, dal momento che modifica la distanza di visualizzazione alleggerendo la grafica.

Come installare la mod

Premettiamo che, almeno per ora, l'unico modo che avete per usare le mod in Cyberpunk è disporre della versione PC del gioco: le console non offrono la possibilità di alterare in alcun modo i file ed è dunque impossibile programmare le mod.

Detto questo, per installare Climate Change seguite questi passaggi:

Prima di tutto, scaricate la mod Climate Change di Cyberpunk 2077 Recatevi nella cartella di installazione del gioco e copiate il file con l'opzione climatica che avete scelto nella cartella Cyberpunk 2077archivepcpatch; se non vedete una cartella patch vi basterà crearla e inserirvi il file A questo punto il più è fatto: non vi resta che avviare il gioco e attendere che il ciclo climatico registri il cambiamento effettuato. Non vedrete più giornate soleggiate come fosse primavera ma avrete una Night City oscura, inquinata o costantemente piovosa a seconda di quale file avete scelto.

Come vedete, la procedura di installazione è molto semplice, e questo torna vantaggioso nel caso in cui vogliate provare un altro clima o, perché no, tutti quanti. È sufficiente sostituire il file nella cartella "patch" con quello che volete. Ricordate di eliminare il precedente se non volete incappare in spiacevoli conflitti che non consentiranno l'avvio del gioco!

Nel frattempo, è giunta proprio ieri la notizia ufficiale da parte di CD Projekt dello slittamento della patch di Cyberpunk 2077 a marzo inoltrato.