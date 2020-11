Cyberpunk 2077: come funzionano le relazioni sentimentali?

Come ogni GDR che si rispetti, anche Cyberpunk 2077 permetterà ai giocatori di instaurare delle relazioni sentimentali con i personaggi non giocanti. Alcuni importanti dettagli sul funzionamento di tale meccanica sono emersi da un recente video approfondimento di GameSpot, ad opera di Phil Hornshaw.

Hornshaw ha già ricevuto il gioco e ha affermato d'aver trascorso già sedici ore tra le strade al neon della megalopoli di Night City, lasso di tempo durante il quale ha potuto farsi un'idea sul funzionamento delle relazioni sentimentali. Queste possono essere alimentate conversando e interagendo con i differenti personaggi non giocanti: "Più tempo trascorri con le persone, più le aiuti, più profonda diventa la relazione con loro". Hornshor ha parlato di una sorta di barra invisibile che si riempie man mano che il legame con una determinata persona aumenta: nonostante non siano visibili statistiche o indicatori, è possibile percepire lo stato di una relazione dal tono delle interazioni e delle conversazioni. Aspetti come le scelte nei dialoghi, le decisioni durante l'avventura, le risposte agli SMS e l'aiuto fornito a quel determinato personaggio contribuiranno tutti alla costruzione del rapporto. Le missioni secondarie non hanno limiti di tempo, per cui potrete tranquillamente lasciare temporaneamente una persona e tornare più tardi riprendendo la relazione dal punto in cui era stata lasciata.

Per chi non vuole impegnarsi nella costruzione di una relazione, che richiede tempo e impegno, ci saranno le prostitute a pagamento. Le scene di sesso durano all'incirca 30 secondi, e sono state descritte come più esplicite di quelle di The Witcher 3. Hornshaw fa notare che "non offendono la sensibilità occidentale", e che volendo è possibile disabilitare le scene con nudità grazie ad un comodo selettore nei menu.

Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il 10 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Sarà retrocompatibile fin dal lancio con Xbox Series X e PS5, mentre l'update next-gen gratis arriverà nel 2021.