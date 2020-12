Cyberpunk 2077: come giocarlo al top su PC, ecco la miglior configurazione

Volete giocare l'open world di CD Projekt al meglio? Non temete: eccovi i nostri suggerimenti per assemblare un PC capace di far girare a dovere Cyberpunk 2077.

Ben lontano dalle problematiche che stanno affliggendo le edizioni console, Cyberpunk 2077 su PC è un vero portento che segna una netta linea di demarcazione tra la vecchia e la nuova generazione. Per poter beneficiare al meglio delle meraviglie in Ray-Tracing sfornate dalle fucine digitali di CD Projekt RED è tuttavia necessario un PC di fascia alta, potente e bilanciato allo stesso tempo. Per questo motivo ci siamo divertiti nel mettere a punto la miglior macchina possibile per giocare a Cyberpunk 2077, un titolo capace di mettere in difficoltà qualsiasi PC moderno.

La configurazione di un PC comincia sempre dal processore. Par la nostra bestiolina abbiamo scelto un Intel Core i7-10700K (369 euro), chip di decima generazione della famiglia Comet-Lake S, capace di sostenere grandi carichi di lavoro al giusto prezzo, affiancato da un dissipatore Corsair Serie H115i RGB Platinum (144 euro) e stipato in una scheda madre Asus ROG Strix Z490-E Gaming (330 euro).

E il resto? Lo lasciamo scoprire a voi nel Video Speciale allegato in apertura di notizia. Se volete saperne di più, leggete anche il nostro approfondimento sulla migliore configurazione PC per Cyberpunk 2077.