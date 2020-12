Cyberpunk 2077: come gira su Google Stadia? Ve lo spieghiamo in un video

I problemi di ottimizzazione di Cyberpunk 2077 sulle console della vecchia generazione sono ormai cosa nota. Quale migliore occasione per testare lo stato di salute del servizio di cloud gaming Google Stadia?

Se siete infatti tra quelli che non possono godere dello spettacolo offerto da Cyberpunk 2077 su un buon PC da gaming il servizio in streaming di Google potrebbe fare al caso vostro. Come raccontato nel nostro speciale su Cyberpunk 2077 e Google Stadia, l'ultima produzione di CD Projekt RED trova un'ottima alternativa nel servizio di gaming on demand del colosso di Mountain View. Su Stadia le strade di Night City possono essere godute in due modalità, una che privilegia le performance e offre una risoluzione di 1080p a 60 e l'altra che mette al primo posto la qualità con una risoluzione 4K a 30 fps.

Sebbene Google Stadia al momento non supporti l'applicazione del ray tracing la qualità generale si attesta su buoni livelli e la sensazione è che la quantità di dettagli siano impostati su un preset medio (con fluttuazioni dovute alle impostazioni dinamiche). Ovviamente molto dipende dal tipo di connessione e dalla saturazione del traffico dati.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Cyberpunk 2077 a cura di Alessandro Bruni.