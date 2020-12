Cyberpunk 2077 come gira su Google Stadia? Video sulle qualità della versione in streaming

Approfittando del lancio di Cyberpunk 2077, i giornalisti di 9to5Google hanno pubblicato un video gameplay che testimonia la bontà grafica della versione Google Stadia del kolossal sci-fi targato CD Projekt.

Grazie anche alla promozione lanciata da Google con Cyberpunk 2077 e Stadia Premiere gratis, la versione "su nuvola" del GDR a mondo aperto degli autori di The Witcher ha convinto in molti a scegliere proprio la piattaforma in game streaming di Big G per esplorare le vie di Night City.

Come evidenziato dalla redazione di 9to5Google e da chi sta indossando i panni di V su Google Stadia, il servizio in streaming del colosso di Mountain View riesce a restituire un'esperienza ludica e grafica del tutto rapportabile a quella fruibile su PC di fascia medio-alta, seppur con l'assenza al lancio del Ray Tracing. Una volta soddisfatti i requisiti minimi di connessione a Stadia, l'input lag di Cyberpunk 2077 oscilla tra i 16 e i 32ms, dei valori più che sufficienti a garantire un gameplay responsivo.

Quantomeno nella fase di lancio del GDR sci-fi di CD Projekt, quindi, la versione Google Stadia del titolo supera l'esperienza visiva e ludica delle controparti console, ivi comprese le versioni di Cyberpunk 2077 retrocompatibili su PS5 e Xbox Series X/S. In attesa di scoprire se le patch console di CP2077 sapranno modificare gli attuali "rapporti di forza" tra le piattaforme deputate a far girare il kolossal degli sviluppatori polacchi, vi lasciamo alla nostra recensione di Cyberpunk 2077 e al modulo dei commenti per ricevere un vostro commento sulla versione Stadia del gioco.