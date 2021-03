Cyberpunk 2077, come gira su PC con la patch 1.2? Alcuni utenti segnalano peggioramenti

CD Projekt RED ha recentemente pubblicato la patch 1.2 di Cyberpunk 2077, con l'aggiornamento da 40GB che ha apportato un'infinità di correzioni tecniche al titolo Sci-Fi. Tuttavia, sembra che alcuni giocatori PC non siano propriamente contenti dei risvolti che questo nuovo update ha portato con sé sulle proprie configurazioni.

Stando a quanto viene riportato da diversi redditor, la versione PC di Cyberpunk 2077 sta dando qualche inaspettato grattacapo dopo la distribuzione della nuova patch. Giocatori che precedentemente erano in grado di far girare il titolo in modo fluido, sono ora alle prese con improvvisi e drastici cali di framerate, mentre altri sono vittime di crash o black-screen. Un utente in particolare ha dichiarato che se prima il titolo di CD Projekt raggiungiva tranquillamente i 90fps con settaggi Ultra sulla sua configurazione PC, ora arriva a toccare picchi bassi di 17fps. Per quanto alcuni si dicano convinti che i problemi siano legati all'utilizzo del Ray Tracing, non è al momento possibile dire con certezza a cosa possano essere dovuti i peggioramenti, considerando la mole sconfinata di cambiamenti a cui il gioco è andato incontro con la nuova patch.

Non tutti si trovano nella stessa situazione, e mentre alcuni segnalano i problemi, altri si dicono invece soddisfatti delle prestazioni del gioco. Naturalmente, la grande varietà di hardware presente nel mondo del gaming su PC non aiuta granché ad inquadrare la situazione attuale. E voi che differenze avete notato in Cyberpunk 2077 con l'arrivo della patch 1.2 su PC? Fateci sapere le vostre esperienza sfruttando lo spazio dedicato ai commenti.

CD Projekt RED e Sony, intanto, mantengono ancora il silenzio per quanto riguarda la versione PS4 del gioco: al momento non sappiamo ancora quando il titolo Sci-Fi farà il suo ritorno sul PlayStation Store, dove il gioco manca da oltre 100 giorni.