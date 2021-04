Cyberpunk 2077: come gira su PS4 e PS4 PRO con la patch 1.2?

La nuova patch 1.2 di Cyberpunk 2077 (originariamente prevista per febbraio) avrebbe dovuto risolvere molti problemi del gioco su PS4 e PS4 PRO, ma ancora non ci siamo, come vi riveliamo nel nostro nuovo video.

A dispetto della lista sterminata di interventi compiuti da CD Projekt, il comunque enorme update 1.2 di Cyberpunk 2077 non risolve le gravi criticità ravvisate in questi mesi dall'utenza di PS4 e Xbox One "base", specie per quanto concerne il framerate.

Sul fronte delle performance, il collettivo di Digital Foundry ravvisa un miglioramento su PS4 PRO quantificabile nell'ordine di circa 8fps, a fronte però di una riduzione nel range dinamico della risoluzione e, soprattutto, nella resa grafica generale, specie per quanto concerne il sistema di gestione e caricamento in streaming delle texture e dei modelli poligonali. Ancor meno evidenti sono i miglioramenti offerti dalla patch 1.2 di CP2077 su Xbox One X, con prestazioni generali che si attestano sui 20-25fps in media.

L'analisi di Digital Foundry ha poi sottolineato come i 30fps siano ancora lontani in Cyberpunk su PS4 e Xbox One: anche in questo caso, CD Projekt sembra essersi focalizzata sulla risoluzione dei problemi maggiori per rimandare ad un secondo momento l'intervento di ottimizzazione vero e proprio.