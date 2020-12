Cyberpunk 2077, come gira su PS5 dopo la patch 1.04? Tutti i dettagli in video

Come noto, le performance dell'ultima, ambiziosa produzione a firma CD Projekt RED differiscono in maniera significativa a seconda della piattaforma di gioco utilizzata.

Se il titolo riesce a esprimere al massimo le sue potenzialità su PC, la situazione si fa invece più complessa nel mondo console e dello streaming on demand. Dopo avervi presentato tutti i dettagli sulla versione Google Stadia di Cyberpunk 2077 ed aver analizzato la situazione su PlayStation 4 base, la Redazione di Everyeye prosegue il proprio coverage sul lancio del titolo spostandosi su PlayStation 5. Il nostro Giuseppe Arace si è infatti avventurato tra le strade di Night City per restituirvi il feeling offerto dal GDR sulla console Sony di nuova generazione, sulla quale viene riprodotto grazie alle feature di retrocompatibilità. Ricordiamo infatti che al momento non esiste una versione next gen di Cyberpunk 2077, che riceverà un aggiornamento dedicato a PS5 e Xbox Series X soltanto nel corso del 2021.



In attesa di scoprire l'esatta data di lancio dell'update, la Redazione di Everyeye vi propone una ricca panoramica sullo stato attuale del gioco su PlayStation 5, con un'analisi aggiornata alla recente pubblicazione della patch 1.04 di Cyberpunk 2077. Per riassumere ogni dettaglio, abbiamo dunque confezionato un video appositamente dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo dunque una buona visione!