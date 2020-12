Cyberpunk 2077: come guadagnare o perdere livelli da ricercato NCPD

L'unica cosa alta quanto i grattacieli di Night City è il suo livello di criminalità. Infatti, nonostante il dipartimento di polizia NCPD sia sempre vigile e disponga di tecnologie avanzate, le strade della città del futuro rimangono preda degli scontri tra gang rivali e la violenza è all'ordine del giorno.

Come diventare un ricercato a Night City

Anche V, il protagonista di Cyberpunk 2077, potrebbe finire nell'obiettivo dell'aggressiva polizia di Night City. Basterà infatti ferire, anche per sbaglio, un civile per attirare l'attenzione dell'NCPD. Sicuramente vi capiterà almeno una volta di frenare troppo tardi (sfrecciare alla massima velocità sull'asfalto bagnato dà dipendenza) e urtare un passante con la vostra auto, oppure sparare a un civile durante uno scontro a fuoco con dei malviventi. In questo caso, guadagnerete una stella da ricercato, e se continuerete ad attaccare gli innocenti questo livello si alzerà fino a 3 stelle. Rispondendo al fuoco della polizia arriverete in breve tempo al massimo livello da ricercato, corrispondente alla quarta stella.

Quando vi sarete stancati di infiammare le strade della città con una vera e propria guerra alla polizia, o quando vi accorgete di essere troppo in svantaggio, l'unica opzione che vi rimane è la fuga. Infatti Cyberpunk 2077 non dispone di un vero e proprio sistema del crimine, e per evitare di essere uccisi dall'NCPD dovrete necessariamente rinfoderare le armi e scappare. Così facendo interromperete la linea di vista dei poliziotti (quel cono rosso sulla minimappa) e le stelle da ricercato cominceranno a lampeggiare, segno che state seminando i fastidiosi rappresentanti della legge. Dopodiché sarete al sicuro e, purché non commettiate altri crimini, la polizia non vi darà più fastidio.

Per scappare dall'NCPD vi suggeriamo vivamente di usare la vostra auto, che potete richiamare premendo la freccia direzionale destra del controller oppure il tasto V della tastiera. Le auto con più accelerazione e velocità ovviamente sono le migliori in questo caso: sapete già come si acquista un'auto in Cyberpunk 2077?