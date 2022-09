Cyberpunk 2077: come si installano le mod? Lo spiega CD Projekt con il tutorial di REDmod

L'impennata di giocatori di Cyberpunk 2077 con Edgerunners spinge i ragazzi di CD Projekt a realizzare una serie di video tutorial che descrive il funzionamento di REDmod, il programma per installare, sviluppare e condividere le mod del kolossal GDR sci-fi su PC.

Il primo tutorial è già disponibile e vede Moritz, uno dei programmatori di CD Projekt che ha dato forma a REDmod, rivolgersi direttamente agli appassionati per illustrare loro i primi passi da compiere per apprendere i segreti di questo potente tool che consente di sviluppare espansioni fan made per Cyberpunk 2077.

Nel video, Moritz ci offre una prima infarinatura sugli strumenti del REDmod con una introduzione al tool che ne descrive le funzionalità, le finalità e, ovviamente, le potenzialità creative. Il tutorial elenca i passaggi da compiere per installare REDmod e servirsene per aggiungere e abilitare le mod di Cyberpunk 2077.

Prima di lasciarvi al primo video tutorial sull'utilizzo di REDmod, vi ricordiamo che nei giorni scorsi CD Projekt e NVIDIA hanno mostrato in video Cyberpunk 2077 con Ray Tracing Overdrive, la nuova modalità grafica che implementerà il DLSS 3 e delle migliorie alla gestione degli effetti di illuminazione in tempo reale su PC dotati di scheda video della famiglia GeForce RTX Serie 40.