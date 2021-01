Cyberpunk 2077 come No Man's Sky: Sony in rotta con CD Projekt RED?

Su Reddit è stato aperto un topic che rivela alcuni presunti dettagli sul piano di rilancio di Cyberpunk 2077: la fonte sarebbe un post su GameFaqs a opera di uno sviluppatore di CD Projekt RED, tuttavia le board non hanno potuto verificare l'attendibilità di quanto riportato, dunque prendete tutto con le dovute precauzioni.

Stando alla testimonianza dello sviluppatore in questione, CD Projekt RED avrebbe accelerato lo sviluppo di Cyberpunk 2077 per non avere problemi con gli azionisti, mossa che ha dato i suoi frutti dal punto di vista commerciale (Cyberpunk 2077 ha venduto 13 milioni di copie al lancio) ma che ha finito per attirare tantissime polemiche. Lo studio polacco avrebbe già organizzato un rilancio in stile No Man's Sky, con le prime due grandi patch in arrivo entro marzo e non a gennaio e febbraio come dichiarato inizialmente.

La fonte parla poi di problemi durante lo sviluppo, citando una quest riscritta molte volte per assecondare un dirigente e poi rimossa dal gioco, ma che potrebbe tornare in futuro tramite DLC. Si parla anche di sviluppatori e artisti assunti senza reale merito ma solo per compiacere determinate figure (dirigenti, presidenti e azionisti) oltre a vari contenuti rimossi, tra cui oltre 50.000 righe di dialogo. Molti contenuti tagliati verranno ripristinati entro giugno, quando il gioco raggiungerà parte della visione iniziale dello studio.

Infine viene evidenziato come il morale del team polacco non sia ai massimi livelli e molte figure chiave stanno ridiscutendo il proprio ruolo con la proprietà con l'intenzione di dare le dimissioni, in particolare la situazione sarebbe peggiorata dopo alcune riunioni con Sony, con l'azienda giapponese in rotta con la compagnia polacca a causa della notevole quantità di richieste di rimborso (non quantificate) ricevute dai giocatori.

CD Projekt RED sta lavorando su nuove patch e sui DLC di Cyberpunk 2077, inoltre lo studio è impegnato anche nello sviluppo dell'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X/S, atteso nel corso dell'anno. I dirigenti hanno più volte ribadito che il gioco non verrà abbandonato e il supporto durerà a lungo, mentre il multiplayer di Cyberpunk 2077 arriverà nel 2022 o 2023.