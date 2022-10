Cyberpunk 2077: come ottenere gratis l'arma e la giacca di Edgerunners

Con l'aggiornamento alla versione 1.6 di Cyberpunk 2077 sono stati introdotti ufficialmente nel titolo CD Projekt RED gli oggetti a tema Cyberpunk Edgerunners, l'anime di successo firmato Netflix che ha riacceso l'interesse nei confronti del videogioco. Scopriamo insieme come fare per mettere le mani su questi esclusivi pezzi d'equipaggiamento.

Come trovare la giacca di David Martinez

Dopo aver aggiornato Cyberpunk 2077 all'ultima versione (si tratta di un requisito fondamentale per poter seguire i passaggi successivi), possiamo dare il via alla breve quest che ci porterà ad ottenere l'iconica giacca di colore giallo appartenente a David Martinez, il protagonista di Edgerunners. Il primo passo da seguire consiste nel recarsi presso la Megastruttura H4 ad Arroyo, uno dei luoghi di Santo Domingo: percorrete il perimetro dell'edificio fino a trovare il simbolo verde degli Edgerunners e poi interagite con il cestino della spazzatura per trovare un visore (trovate un'immagine con la posizione dell'edificio in calce alla guida). A questo punto utilizzate il visore BD per la Braindance e godetevi lo spettacolo. Completato questo primo step, si attiverà automaticamente la missione secondaria di Edgerunners: accedete quindi al diario e inviate un messaggio a Muamar “El Capitán” Reyes per chiedergli informazioni in merito a David Martinez. Una volta ricevuta una risposta, attendere 24 ore all'interno del gioco e verrete contattati direttamente da Falco, uno dei personaggi dell'anime che vi fornirà tutte le indicazioni per raggiungere il luogo nel quale si nasconde la giacca di David.

Dove trovare Guts, il fucile a pompa di Rebecca

Per vostra fortuna, mettere le mani sullo shotgun di Rebecca sarà molto più semplice, visto che l'oggetto si nasconde in uno specifico luogo di Night City e non richiede il completamento di alcuna missione. Per trovare l'oggetto, dovete raggiungere il centro di City, luogo d'interesse di Corpo Plaza. In corrispondenza dell'enorme pesce olografico vi è un piccolo ponte: proprio sotto a questo ponte è possibile individuare tre monaci intenti a pregare mentre sono inginocchiati. Continuate a camminare tra i cespugli alle spalle del trio fino a quando non vi apparirà a schermo l'icona gialla che segnala la presenza di un oggetto, ovvero il fucile di Rebecca, Guts. Raccogliete il fucile per farlo vostro e completare così il set dedicato ad Edgerunners. Se non riuscite ad individuare il luogo nel quale si nasconde l'arma, in fondo alla guida potete trovare un'immagine che abbiamo realizzato per voi con le indicazioni per raggiungere l'enorme piazza.

